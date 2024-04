Chemnitz - Ein Auto ist am Sonntagabend in Chemnitz-Reichenhain von der Straße abgekommen und gegen eine Hauswand geprallt. Der Fahrer und die Beifahrerin des Wagens wurden schwer verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Autofahrer kam demnach aus unbekannter Ursache von der Straße ab, fuhr durch einen Gartenzaun und prallte schließlich gegen die Hauswand. Am Gebäude entstand den Beamten zufolge ein Schaden von mehreren 10.000 Euro. Das Haus sei aber weiterhin bewohnbar, hieß es.