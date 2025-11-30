In einem Industriegebiet treffen sich rund 200 Menschen mit ihren getunten Autos. Es soll auch illegale Rennen geben. Als die Polizei eintrifft, eskaliert die Situation.

Solingen - Bei einem Polizeieinsatz auf einem Tuning-Treffen in Solingen hat es Ausschreitungen und Pyrotechnik-Würfe gegeben. Die Polizei habe in der Nacht zum Sonntag von einem größeren Treffen in einem Industriegebiet erfahren und auch Hinweise auf ein oder mehrere geplante illegale Autorennen erhalten, sagte ein Polizeisprecher. Bei Eintreffen der ersten Beamten seien etliche Personen aus der insgesamt etwa 200 Menschen zählenden Gruppe aggressiv auf die Einsatzkräfte zugegangen. Zuvor hatten die „Bild“-Zeitung und der WDR berichtet.

Polizei setzt Reizstoff ein

Dem Sprecher zufolge warfen die Angreifer mit Pyrotechnik. Medienberichte über Schüsse aus einer Schreckschusswaffe bestätigte er aber zunächst nicht. Die Beamten hätten rasch Verstärkung aus anderen Behörden angefordert, wie viele Polizisten am Einsatz beteiligt waren, konnte er aber nicht sagen. „Die Polizei hat auch Reizstoff zur Abwehr eingesetzt“, sagte er. Hinweise auf Verletzte gab es nicht.

Industriegebiet und Zufahrten abgeriegelt

Wie der Sprecher weiter mitteilte, wurden das Industriegebiet und sämtliche Zufahrten nach und nach abgeriegelt. Dennoch seien zahlreiche Beteiligte geflüchtet. Die Einsatzkräfte kontrollierten schließlich mehrere Fahrzeuge und Personen und leiteten Strafverfahren ein. Die Ermittlungen laufen.