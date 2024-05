Auftakt für Thüringer Schlosskonzerte in Greiz

Greiz - Die Thüringer Schlosskonzerte starten in die neue Saison. Geplant sind in diesem Jahr 16 Konzerte, wie die Veranstalter mitteilten. Schauplätze sind historische Burgen und Schlösser, darunter die Veste Heldburg, die Heidecksburg Rudolstadt, die Dornburger Schlösser und das Schloss Molsdorf. Den Anfang macht am Samstag (15.00 Uhr) im Sommerpalais Greiz das Lyra-Quartett der Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt. Hinter der bis Mitte September dauernden Konzertreihe stehen ein 2020 gegründeter Verein und die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten. Mit der Reihe wollen sie die Verbindung von aus kleinen Adelshäusern hervorgegangenen Schlössern und Thüringer Musiktradition hervorheben.