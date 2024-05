Leipzig - David Raum ist erwartungsgemäß für die Heim-Europameisterschaft nominiert worden. Auf dem Instagram-Kanal der deutschen Fußball-Nationalmannschaft verkündete eine Fluggesellschaft am Mittwoch die Berufung des linken Verteidigers. Für den 26-Jährigen von RB Leipzig, der bisher 20 Länderspiele bestritten hat, wird es nach der WM 2022 das nächste große Turnier.

Dagegen muss sich Benjamin Henrichs noch gedulden. Der Defensiv-Allrounder ist der zweite ernsthafte EM-Kandidat der Sachsen, kann auf beiden Außenverteidiger-Positionen und im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden. Henrichs wird von Bundestrainer Julian Nagelsmann voraussichtlich am Donnerstag in den EM-Kader berufen.

Raum spielt seine bisher stärkste Saison für RB Leipzig. Nach einem zähen ersten Jahr hat sich der Franke etabliert und in dieser Bundesliga-Saison bereits zehn Tore vorbereitet. Raum ist der 17. Spieler, der in das EM-Aufgebot berufen wurde. Er wird auf seiner Position mit dem Stuttgarter Maximilian Mittelstädt um einen Platz in der Startelf kämpfen.