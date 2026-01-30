weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Arbeitsmarkt: Arbeitslosenquote steigt leicht auf 8,5 Prozent an

Eil
Warnstreik soll am am 2. Februar Teile des öffentlichen Lebens in Sachsen-Anhalt lahmlegen
Warnstreik soll am am 2. Februar Teile des öffentlichen Lebens in Sachsen-Anhalt lahmlegen

Arbeitsmarkt Arbeitslosenquote steigt leicht auf 8,5 Prozent an

Im Januar waren in Sachsen-Anhalt 94.670 Menschen ohne Job – rund 2.900 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote steigt saisonbedingt an.

Von dpa 30.01.2026, 09:55
Saisonbedingt steigt die Arbeitslosigkeit in Sachsen-Anhalt leicht an. (Archivbild)
Saisonbedingt steigt die Arbeitslosigkeit in Sachsen-Anhalt leicht an. (Archivbild) Soeren Stache/dpa

Halle - Die Arbeitslosenquote in Sachsen-Anhalt ist im Januar saisonbedingt auf 8,5 Prozent gestiegen. Nach Angaben der Regionaldirektion der Arbeitsagentur lag die Arbeitslosenquote damit 0,2 Prozentpunkte höher als vor einem Jahr. Im Vergleich zum Vormonat Dezember stieg die Arbeitslosenquote um 0,5 Punkte.

Den Angaben zufolge waren im Januar 94.670 Menschen arbeitslos gemeldet und damit rund 2.900 mehr als vor einem Jahr.