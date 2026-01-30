Im Januar waren in Sachsen-Anhalt 94.670 Menschen ohne Job – rund 2.900 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote steigt saisonbedingt an.

Halle - Die Arbeitslosenquote in Sachsen-Anhalt ist im Januar saisonbedingt auf 8,5 Prozent gestiegen. Nach Angaben der Regionaldirektion der Arbeitsagentur lag die Arbeitslosenquote damit 0,2 Prozentpunkte höher als vor einem Jahr. Im Vergleich zum Vormonat Dezember stieg die Arbeitslosenquote um 0,5 Punkte.

Den Angaben zufolge waren im Januar 94.670 Menschen arbeitslos gemeldet und damit rund 2.900 mehr als vor einem Jahr.