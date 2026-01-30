Die Gewerkschaft Verdi macht Druck im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes der Länder. Das spürt auch das Uniklinikum Jena, dessen Beschäftigte am 2. Februar erneut zum Warnstreik aufgerufen sind.

Jena - Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes der Bundesländer kommt es innerhalb weniger Tage zum nächsten Warnstreik am Universitätsklinikum Jena. Für Montag (2. Februar) hat die Gewerkschaft dort erneut das nichtärztliche Personal zum Warnstreik aufgerufen. Geplant ist wieder ein Demonstrationszug zum Streiklokal. Erwartet wird diesmal auch der Verdi-Bundesvorsitzende Frank Werneke.

Patienten müssen sich auf Einschränkungen bei geplanten Untersuchungs- und Behandlungsterminen einstellen, wie das Klinikum mitteilte. Sollten Termine streikbedingt abgesagt werden, würden sie vorab informiert, hieß es. Notfälle und lebenswichtige Behandlungen sind davon nicht betroffen, deren Versorgung sei über eine Notdienstvereinbarung sichergestellt.

Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder unter anderem sieben Prozent mehr Gehalt - monatlich mindestens 300 Euro mehr – und eine Aufstockung der Zuschläge für Arbeit zu ungünstigen Zeiten, etwa nachts. Es ist bereits der dritte Warnstreik an Thüringens einzigem Uniklinikum seit Jahresbeginn. Zuletzt waren am vergangenen Dienstag 300 Beschäftigte des Klinikums dem Streikaufruf gefolgt.