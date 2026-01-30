Eine Brandanlage in einem Geschäftsgebäude löst Alarm aus. Oft stellen Feuerwehrleute in solchen Situationen fest, dass es sich um einen Fehlalarm handelt. Diesmal ist das anders.

Berlin - Die Feuerwehr hat ein Einkaufszentrum in Berlin-Steglitz wegen eines Brandalarms evakuiert. Eine Brandmeldeanlage sei gegen 8.35 Uhr angesprungen, erklärte ein Feuerwehrsprecher. Auslöser dafür war nach seinen Angaben ein Feuer in einer Müllpressanlage eines Supermarktes im Forum Steglitz.

Der Bereich war schwer zugänglich, wie der Sprecher erklärte. Wegen umfangreicher Kontrollen im Umfeld und der Belüftung des Gebäudes sei dieses für längere Zeit gesperrt worden. Gegen 11.00 Uhr konnten die Menschen das Einkaufszentrum wieder betreten.