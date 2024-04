Potsdam - Wenig Regen und ein hohes Temperaturmittel prägten das Aprilwetter in Brandenburg im Jahr 2024. Mit einem Mittel von 10,9 Grad belegt das Bundesland den zweiten Platz im bundesweiten Ranking, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Ein höheres Temperaturmittel ließ sich nur in Berlin messen. Gleichzeitig blieb eine hohe Menge an Regen aus. Mit 35 Liter pro Quadratmeter landet Brandenburg auf dem vorletzten Platz im Vergleich zu den anderen Bundesländern. Im Vergleich zum vieljährigen Mittel waren es jedoch nur 14 Prozent zu wenig Niederschlag. Zudem erreichte die Sonne mit rund 162 Sonnenstunden ziemlich genau dem Soll von 163 Stunden. Dabei wechselten sich nach Angaben des DWD die Tage mit vielen Sonnenstunden mit Tagen ab, an denen die Sonne kaum zu sehen war.