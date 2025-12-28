In Stendal rollt ein Auto in der Dunkelheit auf eine Straße. Die Polizei greift ein – und lässt Milde walten.

Stendal - Das ist gerade noch mal gut gegangen - in Stendal stand ein Auto schräg und unbeleuchtet auf der Straße. Eine 33-Jährige hatte vergessen, die Handbremse anzuziehen, wie die Polizei mitteilte. Das Auto sei auf die Straße gerollt. „Durch dieses Missgeschick ist glücklicherweise niemand zu Schaden gekommen und auch andere in der Nähe abgestellte Fahrzeuge wurden nicht beschädigt.“

Die Frau sei ausfindig gemacht worden. Im Beisein der Polizeibeamten habe sie ihren Wagen ordnungsgemäß gesichert, hieß es. „Aufgrund des einsichtigen Verhaltens und der Kooperationsbereitschaft wurde die Fahrzeugnutzerin hinsichtlich der Ordnungswidrigkeit mündlich verwarnt.“