Bei dem Unfall sind drei Personen schwer und drei Personen leicht verletzt worden. (Symbolbild)

Halle - Bei einer Frontalkollision zwischen zwei Fahrzeugen sind in Halle drei Personen schwer und drei Personen leicht verletzt worden. Es seien mehrere Feuerwehren und Rettungswagen im Einsatz gewesen, teilte die Polizei mit. Ein lebensbedrohlicher Zustand bestehe bei den Schwerverletzten nicht. Die Unfallursache werde noch ermittelt, hieß es.