Nach stundenlangem Einsatz hat die Feuerwehr einen Hochhausbrand in Berlin-Spandau gelöscht. Teile des Gebäudes sind unbewohnbar.

Berlin - Der Brand in einem Hochhaus im Berliner Bezirk Spandau ist gelöscht. Nach Angaben der Feuerwehr waren insgesamt 169 Einsatzkräfte mehr als neun Stunden im Einsatz. Ein Mensch wurde bei dem Feuer schwer verletzt, zwei weitere erlitten leichte Verletzungen. Unter den Leichtverletzten befindet sich auch ein Mitglied der Feuerwehr.

Die meisten Bewohnerinnen und Bewohner konnten inzwischen in ihre Wohnungen zurückkehren. Lediglich die Wohnungen im zweiten Obergeschoss sind unbewohnbar. Die betroffenen Bewohner wurden vorübergehend in einem Hotel untergebracht, teilte die Feuerwehr mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer im Keller des Gebäudes aus und breitete sich anschließend auf die Wohnungen aus. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf.