Die Berliner feiern nach vier Niederlagen in der DEL wieder einen Erfolg. Den überzeugenden Heimsieg verdankt der deutsche Meister einer über sechzig Minuten konzentrierten und effektiven Vorstellung.

Liam Kirk (m.) und Frederik Tiffels (r.) zählten beim Heimsieg der Eisbären Berlin gegen die Nürnberg Ice Tigers zu den Torschützen.

Berlin - Die Eisbären Berlin haben nach vier Niederlagen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wieder einen Sieg gefeiert. Dank einer überzeugenden Vorstellung setzte sich der deutsche Meister gegen die Nürnberg Ice Tigers mit 5:2 (2:0, 2:1, 1:1) durch. Liam Kirk erzielte zwei Tore, außerdem trafen Lester Lancaster, Frederik Tiffels und Jean-Sébastien Dea für die Hauptstädter.

Vor 14.200 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof starteten die Hausherren trotz der jüngsten Misserfolge selbstbewusst. Lancaster traf in der vierten Spielminute nach einem sehenswerten Konter, Kirk (7.) baute den Vorsprung im ersten Powerplay der Berliner aus.

Liam Kirk trifft doppelt

In der zeitweise hitzigen Begegnung kamen nun auch die Gäste zu ersten Chancen, doch die Berliner blieben effizient. Im zweiten Drittel schloss Tiffels (23.) einen Alleingang erfolgreich ab, Dea (35.) erhöhte auf 4:0.

Durch ein Überzahltor von Evan Barratt (37.) kamen die Nürnberger zwischenzeitlich wieder heran, doch Kirk (45.) stellte im Schlussabschnitt mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her. Die Eisbären hatten das Spiel danach souverän im Griff, woran auch das späte Tor des Nürnbergers Greg Meireles (55.) nichts mehr änderte.