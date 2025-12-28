Ein Feuer in einem Stall hat fatale Folgen: Zehn Kälber verenden in den Flammen. Was ist bislang über das Unglück bekannt?

Lage - Beim Brand eines Stallgebäudes in Lage im Landkreis Grafschaft Bentheim sind mindestens zehn Kälber ums Leben gekommen. Mehrere Ortsfeuerwehren waren im Einsatz und löschten das Feuer, wie eine Polizeisprecherin sagte. Verletzte Menschen gab es demnach nicht. Brandursache und Höhe des Schadens waren zunächst unklar.