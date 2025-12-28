Wegen Blitzeis und Nebel kam es in Niedersachsen am Wochenende zu mehreren Unfällen. Auch in der Nacht zum Montag sollten Autofahrer besonders aufmerksam sein.

Hannover - Glatte Straßen haben am Wochenende in weiten Teilen Niedersachsens zu zahlreichen Unfällen geführt. Autofahrer gerieten etwa ins Rutschen oder kamen von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Dabei entstand überwiegend Sachschaden, in mehreren Fällen wurden Menschen leicht verletzt.

Bei Bad Gandersheim (Landkreis Northeim) verlor ein 22 Jahre alter Autofahrer in einer scharfen Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Sein Wagen prallte gegen eine Ampel und kam dann erst im Bereich von Bahngleisen zu stehen. Ein Regionalzug erfasste trotz Notbremsung das Heck des Autos. Weder der 22-Jährige noch die Passagiere des Zuges wurden verletzt. Die Polizei stellte bei dem Fahrer Alkohol- und Drogeneinfluss fest.

Auto prallt gegen einen Baum

Im Landkreis Celle registrierte die Polizei am Samstagvormittag insgesamt acht glättebedingte Unfälle. Eine 21-Jährige kam in Hohne mit ihrem Auto von der glatten Straße ab und prallte gegen einen Baum. Das Fahrzeug landete auf dem Dach. Sie verließ selbstständig das Auto und kam mit einem Schrecken davon. Auch am Sonntagvormittag gab es im Raum Celle und in Winsen zwei witterungsbedingte Unfälle, bei denen es zu Blechschäden kam.

Im Bereich Rinteln (Landkreis Schaumburg) war es der Polizei eigenen Angaben zufolge wegen der Vielzahl der Unfälle nicht möglich, alle Unfallstellen anzufahren. Innerhalb von vier Stunden wurden demnach bei glättebedingten Unfällen neun Fahrzeuge, ein Verkehrszeichen sowie eine Mauer beschädigt. Verletzt wurde niemand. In einem Fall ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht.

In Wehrbleck-Strange (Landkreis Diepholz) überschlug sich ein Auto, nachdem der Fahrer vermutlich aufgrund von Glätte und Nebel von der Straße abgekommen war. Der Wagen blieb auf dem Dach in einem angrenzenden Feld liegen. Der Fahrer verließ den Ort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Fünf Leichtverletzte auf der A1 am Samstag

Auf der Autobahn 1 bei Wildeshausen im Landkreis Oldenburg prallten am Samstagmorgen auf spiegelglatter Fahrbahn insgesamt sieben Autos ineinander, wie die Polizei mitteilte. Fünf Menschen wurden leicht verletzt.

In Lastrup im Landkreis Cloppenburg kam eine junge Mutter mit ihrem Auto auf glatter Straße von der Fahrbahn ab, der Wagen überschlug sich. Laut Polizei wurde die Frau bei dem Unfall am Samstagmorgen leicht verletzt. Ihr acht Monate altes Baby blieb unverletzt.

Glätte auch in der Nacht zum Montag

Auch in der Nacht zum Montag sind vor allem im Westen Niedersachsens gebietsweise Nebel mit Sichtweiten von teils unter 150 Metern möglich. Zudem gibt es mit Ausnahme der Küstenregion erneut leichten Frost mit Temperaturen bis -5 Grad, im äußersten Süden auch mäßiger Frost bis -7 Grad.