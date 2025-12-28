Younes Ebnoutalib von der SV Elversberg hat dank seiner bisherigen Saison Begehrlichkeiten geweckt. Nun soll der Wechsel in die Bundesliga perfekt sein.

Frankfurt/Main - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt soll Medienberichten zufolge unmittelbar vor einer Verpflichtung von Torjäger Younes Ebnoutalib von der SV Elversberg stehen. Der Champions-League-Teilnehmer ist laut Informationen der „Bild“-Zeitung demnach bereit, acht Millionen Euro zu zahlen und dem Angreifer einen Kontrakt bis 2031 anzubieten. Auch Sky berichtet über diese Summe und die genannte Vertragslaufzeit. Ebnoutalib könnte schon Anfang des neuen Jahres zur Eintracht stoßen

Der 22-Jährige überzeugte in dieser Zweitliga-Saison bislang. Die Torschützenliste führt er mit zwölf Treffern an. Dadurch wurde er für die Eintracht sowie andere Bundesliga-Clubs und Vereine aus dem Ausland interessant. Aufstiegskandidat Elversberg hatte den Stürmer im vergangenen Winter für 50.000 Euro vom Regionalligisten FC Gießen geholt.

Da Nationalspieler Jonathan Burkardt im Angriff ebenso verletzungsbedingt ausfällt wie Michy Batshuayi, ist die Eintracht auf der Suche nach Verstärkungen. Denn auch der Franzose Elye Wahi hat die Erwartungen bisher nicht erfüllt.