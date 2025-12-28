Unbekannte werfen in der Wedemark nördlich von Hannover von einer Brücke Steine auf die Autobahn. Sie treffen das Auto einer jungen Frau. Wie geht es der 24-Jährigen?

Hannover - Nachdem Unbekannte von einer Autobahnbrücke in der Wedemark bei Hannover einen Stein auf ein fahrendes Auto geworfen haben, ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der versuchten Tötung. Der Stein traf in der Nacht zum Sonntag die Windschutzscheibe des Wagens einer 24-Jährigen, die auf der A352 in Richtung Norden unterwegs war, wie die Polizei mitteilte. Die Frau blieb unverletzt, der Stein durchschlug nicht die Scheibe.

Nach dem Vorfall zwischen den Ortschaften Bissendorf und Bissendorf-Wietze fuhr die 24-Jährige von der Autobahn ab und alarmierte die Polizei. Einsatzkräfte fahndeten im Bereich der Brücke, konnten den bislang unbekannten Täter jedoch nicht feststellen. Der Kriminaldauerdienst setzt nun auf Zeugenbeobachtungen.