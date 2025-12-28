Ein Mann soll illegal mit Feuerwerk gehandelt haben. In seinem Sortiment sollen sich auch Kugelbomben befunden haben, die als besonders gefährlich gelten.

Berlin - Die Polizei hat in Berlin illegale Feuerwerkskörper sichergestellt: In der Tasche eines mutmaßlichen Pyrotechnik-Verkäufers wurden sechs Kugelbomben und mehrere Hundert Luftböller entdeckt, sogenannte Vogelschrecks.

Wie eine Sprecherin der Polizei berichtete, durchsuchten Beamte daraufhin die Wohnung des 35-Jährigen und fanden dort eine Schreckschusswaffe, Munition sowie weitere Pyrotechnik. Auch diese Gegenstände wurden beschlagnahmt. Der Mann wurde vorübergehend festgenommen, die Polizei ermittelt nun wegen eines Sprengstoffdelikts.

In der vergangenen Silvesternacht hatte es in Berlin mehrere schwerwiegende Vorfälle mit Kugelbomben gegeben, mehrere Menschen wurden dadurch verletzt. Deutschlandweit starben fünf Männer bei Böller-Unfällen, einer davon durch eine Kugelbombe.