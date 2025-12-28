Einen Container voller Böller haben Unbekannte gestohlen – 15.000 Euro beträgt der Schaden. Warum die Polizei vor dem Kauf auf dem Schwarzmarkt warnt.

Aus einem Container auf dem Parkplatz eines Supermarktes sind in Hettstedt (Landkreis Mansfeld-Südharz) große Mengen Feuerwerkskörper gestohlen worden. (Symbolbild)

Hettstedt - Große Mengen Feuerwerkskörper sind aus einem Container auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Hettstedt im Landkreis Mansfeld-Südharz gestohlen worden. Es handle sich um zwei Tonnen Pyrotechnik, die für den Verkauf bestimmt gewesen seien, teilte die Polizei mit. Der Schaden werde auf etwa 15.000 Euro beziffert.

Die Polizei warnte vor dem illegalen Erwerb und unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörpern. Davon gingen erhebliche Gefahren aus.