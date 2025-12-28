Gelegentlich brennt zu Silvester ein Mülleimer wegen nicht erkalteter Feuerwerkskörper ab. Die Stadt Potsdam hat sich deshalb etwas einfallen lassen.

Potsdam - Zum Entsorgen von abgebrannten Feuerwerkskörpern stellt die Stadt Potsdam an zentralen Orten mehrere feuerfeste Container auf. „Erstmals können Potsdamerinnen und Potsdamer Silvestermüll in feuerfesten Containern entsorgen“, hieß es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Die zehn Container seien ein gemeinsames Pilotprojekt der Stadtentsorgung Potsdam und der Landeshauptstadt Potsdam.

Die Container sollen am 1. und am 2. Januar abgeholt und der Inhalt entsorgt werden, erklärte eine Sprecherin der Stadt. Wo kein Container genutzt werden kann, gilt laut Stadtverwaltung: „Vollständig erkaltete Feuerwerksreste sowie zerbrochene Trinkgläser gehören in den Restabfall.“ Heiße Reste dürfen wegen der Brandgefahr nicht hineingeworfen werden.