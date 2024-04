Zwickau - Nach einem Angriff auf Wahlhelfer in Zwickau hat die Polizei einen 22 Jahre alten Mann als Tatverdächtigen ermittelt. Er muss sich nun wegen Bedrohung, Nötigung und Diebstahls verantworten, teilte die Polizeidirektion Zwickau am Montag mit. Zugleich werde geprüft, ob er von drei anderen Personen im Alter von 20 und 21 Jahren unterstützt wurde, die man im Zuge der Fahndung am Tatort aufgegriffen hatte.

Laut Polizei waren in der Nacht zum Samstag im Zwickauer Stadtteil Schedwitz zwei Männer (34 und 42 Jahre) attackiert worden, als sie Wahlplakate der Grünen anbringen wollten. Zunächst seien sie von vier Männern verbal angegangen worden. „Als der 34-Jährige den Polizeinotruf wählte, schlug ihm einer der Männer das Telefon aus der Hand, drohte den beiden Wahlhelfern Schläge an und nötigte sie, eines der Plakate wieder abzunehmen, was sie auch taten. Danach zertrat er mehrere Plakate und nahm sie anschließend mit“, hieß es im Polizeibericht.

Nach Angaben der Polizei wurden in den vergangenen Tagen auch im Stadtgebiet von Glauchau insgesamt vier Plakate der Grünen und der Linken abgerissen.