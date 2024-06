Göttingen - Der mutmaßliche Angreifer einer Grünen-Politikerin in Göttingen muss sich vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft erhob am Montag Anklage gegen den 66 Jahre alten Rentner, wie das Amtsgericht Göttingen am Mittwoch mitteilte. Der Prozess soll am 17. Juni dort verhandelt werden.

Der Angeklagte soll Ende Mai die niedersächsische Landtagsabgeordnete Marie Kollenrott bei einer Wahlkampfveranstaltung in der Göttinger Innenstadt angegriffen und verletzt haben. Er schlug laut Anklage mehrfach gegen ihren linken Oberarm, zudem soll er sie beleidigt haben. Die 39-Jährige erlitt nach eigenen Angaben Prellungen an einem Arm. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen kurz danach in Tatortnähe fest. Später wurde bekannt, dass der Verdächtige in der Vergangenheit bereits durch das Nutzen von Nazi-Symbolen aufgefallen ist und auch dafür verurteilt wurde.