Dresden - Die Dresdner Polizei ermittelt gegen zwei Rentnerinnen wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Wie die Polizeidirektion der Landeshauptstadt am Montag mitteilte, sollen die beiden Frauen im Alter von 75 und 83 Jahren am Wochenende zwei Mädchen aus Russland und Libyen im Stadtteil Johannstadt rassistisch beleidigt haben. Zudem hätten sie von ihnen gefordert, die Kopftücher abzunehmen, hieß es. Die ältere der Seniorinnen hielt ein Mädchen außerdem am Arm fest und fügte ihr so Schmerzen zu.