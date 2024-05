Dohna - Alida-Nadine Kühne ist die neue sächsische Blütenkönigin. Die 22-jährige Pharmaziestudentin aus Döbeln wurde am Samstag beim Borthener Blütenfest in Dohna gekürt, wie der umbenannte Obstbauverband Sachsen & Sachsen-Anhalt (zuvor: Landesverband Sächsisches Obst) mitteilte. Alida Nadine I. wird den Verband nun ein Jahr lang repräsentieren. Unterstützung bekommt sie von ihrer Vorgängerin Antonia Kirschner.

Die Blütenkönigin wird bei verschiedenen Festen und Ernteauftakten auftreten. Auch die Grüne Woche 2020 in Berlin steht im Terminkalender. Der erste große Auftritt wird laut Mitteilung die Eröffnung der Erdbeerernte am 24. Mai zum 1. Tag der Deutschen Erdbeere in Leipzig sein.