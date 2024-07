In der vergangenen Saison war für Alba international nichts zu holen. Die Berliner Basketballer sind in der Euroleague aber wieder dabei. Zum Start gibt es gleich einen Kracher.

Berlin - Alba Berlin startet mit einem Top-Duell in die kommende Saison im internationalen Basketball. Der deutsche Vizemeister bekommt es zum Auftakt der Euroleague am 3. Oktober (18.45 Uhr) mit Titelverteidiger Panathinaikos Athen zu tun. Am 11. Oktober (20.30 Uhr) folgt das erste Auswärtsspiel beim FC Barcelona. Das teilten die Berliner am Montag nach Veröffentlichung der Spielpläne mit.

Insgesamt stehen in dem Europacup 34 Hauptrundenspiele für Alba an. Die Prestigeduelle gegen den deutschen Meister FC Bayern wurden für den 14. November (20.30 Uhr) in München und 24. Januar (20.00 Uhr) in Berlin angesetzt. Beendet wird die Hauptrunde mit dem Spiel bei Paris Basketball am 10. April (20.45 Uhr). Das Final Four findet vom 23. bis 25. Mai statt. In der vergangenen Saison hatte Alba mit nur fünf Siegen den 18. und letzten Platz belegt.