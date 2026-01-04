Nach drei Siegen in Serie muss Alba nach einem kuriosen Spiel wieder einen Rückschlag einstecken. Trotz einer Aufholjagd verlieren die Berliner in letzter Sekunde.

Berlin - Rückschlag für Alba Berlin in der Basketball-Bundesliga: Die Berliner verloren trotz einer Aufholjagd nach einem kuriosen Spiel bei den EWE Baskets Oldenburg mit 73:76 (36:36). Nach der fünften Niederlage im 13. Spiel bleibt Alba dennoch Tabellendritter. Bester Berliner Werfer vor 6.200 Zuschauern waren Justin Bean mit 20 und Malte Delow mit 13 Punkten.

Die Gäste erwischten den perfekten Start, legten gleich mit einem 10:0-Lauf los. Alba störte die Gastgeber früh im Aufbau und arbeitete defensiv sehr aufmerksam. Die Oldenburger kamen erst nach knapp vier Minuten zu den ersten Punkten. Und wenn sie trafen, dann meist nur aus der Distanz. Die Hauptstädter ließen den Ball gut durch die eigenen Reihen laufen und fanden so immer wieder offene Würfe.

Albas Aufholjagd nicht von Erfolg gekrönt

Doch Mitte des zweiten Viertels baute die Intensität langsam ab. Vor allem in der Offensive ließ Alba nun einiges liegen, während sich gleichzeitig Oldenburg steigerte. Die Gastgeber fanden Lösungen, weil die Gäste nicht mehr so aufmerksam verteidigten. Kurz vor der Pause kassierten sie einen 2:14-Lauf und damit den Ausgleich.

Auch nach dem Seitenwechsel zeigte sich Alba völlig von der Rolle. Fehlwürfe und Ballverluste reihten sich aneinander. Nach dem dritten Viertel lagen die Berliner mit 14 Punkten zurück (50:64). Aber Alba kämpfte und holte sich mit einem 16:0-Lauf im letzten Viertel die Führung zurück (66:64). Doch eine Sekunde vor Ende kassierte Alba nach einem Drei-Punkt-Wurf doch noch den K.o.