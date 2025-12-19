Zwei Jahre wurde der vielbefahrene Tunnel saniert. Jetzt rollt der Verkehr wieder ohne Einschränkungen - zumindest in eine Richtung.

Königshain - Pünktlich vor dem Ferienbeginn ist am späten Abend die Südröhre des A4-Tunnels Königshainer Berge freigegeben worden. Die Autobahn GmbH erwartet für den Weihnachtsverkehr dadurch eine deutliche Entspannung. In Richtung Görlitz stünden nun wieder zwei Fahrstreifen zur Verfügung. In Richtung Dresden werde der Verkehr noch bis Mitte Januar auf einem Fahrstreifen durch die Nordröhre geführt. Fast zwei Jahre lang war der Tunnel saniert worden.