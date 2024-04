Sondershausen - Eine 81-Jährige hat in Sondershausen ihren Nachbarn dessen Angaben nach mit einem Fleischklopfer bedroht. Die Frau habe dem Mann Diebstahl vorgeworfen und dann versucht, den Nachbarn an dessen geöffneter Wohnungstür mit einem Fleischklopfer zu schlagen, teilte die Polizei am Samstag mit. Der 64-Jährige habe das verhindern können und der Frau das Küchenutensil abgenommen, daraufhin habe diese ihn geohrfeigt. Der Mann erstattete nach dem Vorfall am Freitagmorgen eine Anzeige bei der Polizei. Die 81-Jährige sieht sich einem Strafverfahren gegenüber. Ohrfeigen können als Körperverletzung gewertet werden.