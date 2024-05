Hoyerswerda - Das eine sieht flauschig aus, ist aber stachelig, das andere hat einen Panzer, der jedoch zuerst weich ist: Zwei besondere Tierkinder sind im April im Zoo Hoyerswerda auf die Welt gekommen. Besucher können nun ein kleines Kugelgürteltier und einen jungen sogenannten Baumstachler beobachten, wie der Zoo am Freitag mitteilte.

Das Gürteltierweibchen sei vor anderthalb Wochen geboren worden. „Die Mini-Panzerkugel ist schon ein vollwertiges Gürteltier, nur in Miniaturformat“, hieß es beim Zoo. Das Gürteltierkind könne direkt laufen und sei mit drei Monaten schon selbstständig. Der Panzer härte erst nach ein paar Tagen aus. Schon Mitte April bekamen die optisch an Stachelschweine erinnernden Baumstachler Nachwuchs. „Auch wenn er wie ein kleiner Flauscheball mit Knubbelnase aussieht, ist er ganz schön stachelig, denn die Stacheln hat er schon von Geburt an“, hieß es in der Zoo-Mitteilung.