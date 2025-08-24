Er soll seine Frau gewürgt und schwer verletzt haben. Nach einer Flucht stellte er sich selbst der Polizei. Nun sitzt er hinter Gittern.

Staßfurt - Ein 59-Jähriger aus dem Salzlandkreis, der seine Frau gewürgt und verletzt haben soll, sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Der zuständige Bereitschaftsrichter verkündete den Haftbeschluss, der Beschuldigte wurde in die Justizvollzugsanstalt Burg gebracht, teilte ein Polizeisprecher in Magdeburg mit. Der Mann soll seine 49 Jahre alte Frau am Donnerstagabend im Staßfurter Ortsteil Löderburg angegriffen haben. Laut Polizei ließ er von ihr ab, nachdem sie sich massiv gewehrt hatte. Er flüchtete mit einem Auto. Eine Fahndung lief. Freitagabend stellte er sich der Polizei.