In Berlin-Mitte geraten zwei Gruppen aneinander. Es werden Messer gezogen - und viele Beteiligte verletzt. Drei junge Menschen in Tatortnähe werden festgenommen - aber bald wieder entlassen.

Berlin - Bei einer Messerstecherei zwischen zwei Gruppen sind am Humboldt Forum sechs Männer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein 24-Jähriger lebensgefährlich am Rücken verletzt und in einem Krankenhaus operiert. Die anderen Männer im Alter von 20 bis 26 Jahren trugen nach Polizeiangaben Stich- und Schnittverletzungen an Händen, Beinen sowie an Becken und Oberkörper davon. Alle kamen in Krankenhäuser.

Die Polizei ermittelt gegen alle Verletzten, wie ein Polizeisprecher sagte. An der Auseinandersetzung am späten Samstagabend an der Karl-Liebknecht-Brücke sollten nach ersten Angaben etwa acht bis zehn Personen beteiligt gewesen sein. Zunächst hatte die Polizei von fünf Verletzten gesprochen.

Hintergründe unklar

Es sei denkbar, dass es weitere Beteiligte gebe und einige geflohen seien, bevor Polizeibeamte vor Ort waren, so der Sprecher. Einsatzkräfte konnte keine Messer oder sonstige Waffen in der Nähe des Tatorts finden.

Die Hintergründe für die blutige Auseinandersetzung waren zunächst unklar. Die Polizei war gegen 21.45 Uhr gerufen worden. Vor Ort nahmen die Beamten ein 14 Jahres altes Mädchen sowie zwei 19 und 20 Jahre alte Männer fest.

Bereits nach kurzer Zeit wurden sie jedoch freigelassen. Die Polizei geht aufgrund ihrer Ermittlungen davon aus, dass es sich um Zeugen handelt, wie der Behördensprecher sagte. Die 14-Jährige sei in die Obhut des Kindernotdienstes gekommen.