Zigtausende Strumpf-Spenden hat die Stadt im Thüringer Vogtland erhalten, um einen kuriosen Weltrekord zu knacken. Ob's klappt?

Mit zigtausend Socken auf einer Wäscheleine will Zeulenroda-Triebes im Thüringer Vogtland einen Weltrekord knacken. (Archivbild)

Zeulenroda-Triebes - Mit tausenden Socken, Klammern und einer kilometerlangen Leine sowie vielen helfenden Händen möchte Zeulenroda-Triebes einen Weltrekord nach Deutschland holen. Die Kleinstadt im Thüringer Vogtland (Landkreis Greiz) will die bisherige Bestmarke für die „längste Wäscheleine der Welt mit den meisten Socken“ knacken.

Gewaschene oder ungetragene Strümpfe

Monatelang wurden dafür Spenden gesammelt: Etwa 150.000 Strümpfe, rund 130.000 Klammern und Wäscheleinen mit einer Gesamtlänge von gut 14 Kilometern aus ganz Deutschland kamen nach einem Unterstützeraufruf so zusammen, wie es aus der Stadtverwaltung hieß. Nun geht es ans Eingemachte: Bis zum Abend sollen Einwohner, Besucher und andere freiwillige Rekord-Enthusiasten im Waldstadion die Socken auf die Leine bringen. Dabei handle es sich um gewaschene, oder gar komplett ungetragene Kleidungsstücke, wie André Bauer von der Stadtverwaltung betonte.

Offizielle Rekord-Meldung erst in ein paar Tagen

Geknackt werden muss der bisherige Weltrekord des Rotary Clubs von Port Macquarie West: Die Australier schafften es vor vier Jahren 107.886 Socken auf eine Leine mit einer Länge von 10,08 Kilometern zu hängen.

Ob es Zeulenroda-Triebes tatsächlich schafft, den Rekord zu brechen, wird am Abend allerdings zunächst nur inoffiziell bekanntgegeben. Denn das für die offizielle Beurteilung zuständige Rekord-Institut für Deutschland wird einige Tage brauchen, um die Dokumentation der Aktion auszuwerten, so Bauer.

Hintergrund für die Rekordjagd ist die urkundliche Ersterwähnung vor 700 Jahren, die Zeulenroda in diesem Jahr feiert. Zudem ist die Stadtgeschichte mit der Strumpfwirkerei verbunden. Auch heute ist der Industriezweig Bauer zufolge noch präsent.