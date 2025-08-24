Verdeckte Ermittler beobachten zwei Männer dabei, wie sie Vorbereitungen für Wohnungseinbrüche treffen. Die Polizei nimmt die Männer fest und findet in der Wohnung eines Tatverdächtigen viele Beweise.

Berlin - Zwei mutmaßliche Einbrecher sind in Berlin in Untersuchungshaft genommen worden. Wie die Polizei mitteilte, erließ ein Ermittlungsgericht am Samstag einen Haftbefehl zur Untersuchungshaft gegen die Männer im Alter von 28 und 25 Jahren. Die beiden seien der Justiz überstellt worden.

Zuvor hatte die Polizei Hinweise auf den Aufenthaltsort des 28-Jährigen erhalten, der demnach im Verdacht steht, mehrere Einbrüche in Berlin begangen zu haben. Verdeckte Einsatzkräfte beobachteten den Angaben nach daraufhin den Mann vor wenigen Tagen in der Nacht dabei, wie er mit dem 25 Jahre alten Tatverdächtigen im Prenzlauer Berg mehrere Mehrfamilienhäuser betrat und Vorbereitungen für Wohnungseinbrüche unternahm. So hätten die Männer etwa Klebefäden platziert, um Wohnungen auszukundschaften.

In der Nacht nahmen Einsatzkräfte die beiden Tatverdächtigen fest. Bei einer Durchsuchung der Wohnung des 28-Jährigen fanden Ermittlerinnen und Ermittler umfangreiche Beweismittel, darunter Einbruchswerkzeuge, mehrere Klebstofftuben sowie Tatbeute, etwa hochwertigen Schmuck und Armbanduhren. Die Ermittlungen dauern an.