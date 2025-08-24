Beim Überqueren einer Straße wird ein 75 Jahre alter Radfahrer von einem Wohnmobil erfasst. Der Mann erleidet tödliche Verletzungen.

Wagenfeld - Ein 75 Jahre alter Radfahrer ist im Kreis Diepholz mit einem Wohnmobil zusammengestoßen und tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann eine Straße in Wagenfeld überquert, ohne auf den Verkehr zu achten. Die Fahrerin des Wohnmobils konnte demnach trotz einer Bremsung den Zusammenstoß nicht verhindern.

Der herbeigerufene Notarzt konnte dem Radfahrer nicht mehr helfen, der 75-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die Fahrerin des Wohnmobils erlitt einen Schock, blieb darüber hinaus aber unverletzt.