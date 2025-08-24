Obwohl Alba nur ein Rumpfteam an Profis zur Verfügung steht, schlagen sie den Ligarivalen aus Hamburg deutlich. Der nächste Testspielgegner kommt ebenfalls aus der Bundesliga.

Berlin - Die Basketballer von Alba Berlin haben ihr erstes Testspiel für die neue Saison souverän gewonnen. Das Team von Trainer Pedro Calles siegte bei der nicht öffentlichen Partie gegen den Bundesliga-Konkurrenten Veolia Towers Hamburg mit 107:74 (47:39). Beste Werfer im Berliner Trainingszentrum waren die beiden Neuzugänge Jack Kayil und Boogie Ellis mit je 16 Punkten.

Alba trat mit nur acht Profis an. Zum einen stehen bisher nur neun Profis unter Vertrag, zum anderen fehlte Kapitän Martin Hermannsson, der noch bei der isländischen Nationalmannschaft weilt. Ergänzt wurde das Team von Gastspieler Bennet Hundt und Akteuren aus der eigenen NBBL-Jugend.

Ihr nächstes Testspiel bestreiten die Berliner am kommenden Samstag (16.00 Uhr) in Oranienburg. Dort treffen sie dann gegen die Löwen Braunschweig auf den nächsten Bundesliga-Konkurrenten. Das erste Pflichtspiel findet erst am 3. Oktober daheim gegen Aufsteiger Trier statt.