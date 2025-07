Das Schützenfest öffnet heute Abend seine Tore - zur 496. Auflage werden wieder hunderttausende Besucher erwartet. Das Fest präsentiert sich in neuem Look.

496. Schützenfest startet in Hannover

Hannover - Das 496. Schützenfest in Hannover startet: Rund 200 Schaustellerinnen uns Schausteller werden die Gäste auf dem Schützenplatz empfangen. Von heute bis zum 13. Juli erwarten die Veranstalter wieder hunderttausende Besucher. Mehr als 20 Fahrgeschäfte und Attraktionen, drei Festzelte, mehrere Eventbereiche und etwa 50 Schießbuden und Spielgeschäfte sowie viele Imbiss-, Süßwaren- und Eisspezialitäten gibt es auf dem Festplatz, wie die Veranstalter mitteilten.

Um das Schützenfest Hannover künftig noch sichtbarer zu machen, wurde das gesamte Erscheinungsbild überarbeitet. Der neue Look ist laut Veranstalter fröhlicher, offener und spricht Menschen direkter an. Erstmals gibt es in diesem Jahr demnach ein eigenes, jährlich wechselndes Festmotiv – für mehr Vielfalt, Wiedererkennbarkeit und Aufmerksamkeit.

Stadt setzt weiterhin verstärkt auf Sicherheit

Das Thema Schutz und Fürsorge bleibt auch in diesem Jahr ein zentrales Element bei der Festplanung. Alle Gäste sollen diskriminierungsfrei feiern können, die Stadt setzt verstärkt auf Sicherheit, wie eine Sprecherin mitteilte. Erstmals werde es auch eine barrierefreie Pflegetoilette geben, das sei ein weiterer Schritt in Richtung Inklusion.

Schützenausmarsch am Sonntag

Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) soll das Fest heute Abend mit dem offiziellen Fassbieranstich eröffnen. Zuvor werden die vier Bruchmeister im Neuen Rathaus vereidigt. Sie repräsentieren das Schützenwesen für ein Jahr und sorgen während des Schützenfestes symbolisch für Recht und Ordnung auf dem Platz. Für Sonntag ist dann der rund zehn Kilometer lange Ausmarsch in der Innenstadt geplant, mehr als 150 Vereine und rund 100 Musikzüge sowie Festwagen sind auf der Strecke zum Schützenplatz dabei.

Im vergangenen Jahr haben rund 650.000 Menschen das Fest besucht, 2023 waren es etwa 900.000. Das Schützenfest Hannover ist nach Angaben der Landeshauptstadt das weltweit größte seiner Art.