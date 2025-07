Bäume werden entwurzelt, reißende Flüsse: In Texas sterben Menschen bei einem Hochwasser. Die Gefahr ist noch akut und das genaue Ausmaß ungeklärt.

„Katastrophal“: Tote bei Überschwemmungen in Texas

Kerr County - Bei heftigen Überschwemmungen in Texas im Süden der USA sind mehrere Menschen gestorben. Die Polizeibehörde des Bereichs Kerr County teilte auf Facebook mit: „Wir können Todesfälle bestätigen“. Mehr Details gab es zunächst nicht. Bewohner wurden gewarnt, sich von Bächen und Flüssen fernzuhalten - vor allem rund um den Guadalupe River - und sich in höher gelegene Gebiete in Sicherheit zu bringen. Die Polizeibehörde sprach von einem „katastrophalen Hochwasser“.