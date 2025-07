In Geeste im Emsland wird an einem Supermarkt ein Mann angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Die Polizei ist mit vielen Kräften im Einsatz.

Geeste - Bei einem Angriff in der Nähe eines Supermarktes in Geeste im niedersächsischen Emsland ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Ein weiterer Mann, der mutmaßliche Angreifer, sei festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Nach ihm war nach der Tat gesucht worden. Er wurde in Tatortnähe von Beamten gestellt. Es bestehe keine Gefahr für weitere Menschen. Aktuell laufe ein größerer Polizeieinsatz, sagte der Polizeisprecher. Hintergrund sei ein „schweres Gewaltdelikt“.

Die Polizei hatte zunächst mitgeteilt, das Opfer sei schwer verletzt worden. Der Mann sei dann aber mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht worden, sagte der Polizeisprecher.

Mit Gegenstand verletzt

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll es vor der Tat zu einem verbalen Streit zwischen den beiden 21 Jahre alten Männern gekommen sein, der dann eskalierte. Das Opfer soll dann laut den Beamten „mit einem Gegenstand“ schwer verletzt worden sein. Wodurch genau, war zunächst nicht bekannt. Auch ob der Streit außerhalb des Supermarktes oder in dem Supermarkt passierte, war unklar.

Wie ein dpa-Reporter vor Ort schilderte, war die Polizei am frühen Abend mit zahlreichen Beamten im Einsatz. Neben dem Gelände am Supermarkt sei auch ein Haus, etwa 800 Meter entfernt, abgesperrt.

Über den mutmaßlichen Angreifer gab es zunächst keine weiteren Angaben. Auch der genaue Tatvorwurf gegen ihn war nicht bekannt.