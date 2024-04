Berlin - Ein 30-jähriger Mann hat bei einem Einsatz drei Polizisten in Friedrichshain verletzt und sich verfassungswidrig geäußert. Wie die Polizei am Montag mitteilte, störte der Mann am Sonntagabend zunächst die Polizisten bei der Festnahme eines mutmaßlichen Ladendiebes in der Straße Am Ostbahnhof. Die Einsatzkräfte erteilten ihm dann einen Platzverweis. Daraufhin ging der 30-Jährige auf die Straße, zeigte den Beamten den Angaben zufolge den Mittelfinger und äußerte sich verfassungswidrig.

Er wurde festgenommen und mit Handfesseln in ein Polizeiauto gebracht. Auf dem Weg in Gewahrsam trat und spuckte der Mann um sich, wodurch drei Beamte verletzt wurden, so die Polizei. Zwei erlitten Verletzungen an einem Bein, der dritte Beamte an einem Arm.

Der 30-Jährige wurde nach der Begutachtung durch einen Arzt zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ob der Mann bereits zuvor gesundheitliche Probleme hatte oder er sich bei dem Angriff verletzte, ist bislang unklar. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des Widerstands sowie tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte, der Beleidigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen ermittelt.