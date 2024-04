Colditz - Ein betrunkener Autofahrer ist in Colditz (Landkreis Leipzig) in einen parkenden Minivan gekracht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, verletzte sich der 29-Jährige und kam in ein Krankenhaus. Den Polizeiangaben zufolge kam der Fahrer am späten Samstagabend in einer Kurve von der Fahrbahn ab und krachte in den dort parkenden Bus. Ein vorläufiger Alkoholtest ergab einen Wert von 1,34 Promille. Die Polizei schätzt den Gesamtsachschaden auf rund 25.000 Euro. Gegen den Fahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.