Am Mittwoch beginnt der Wonnemonat Mai, schon ab Dienstag können die Temperaturen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen bis auf 29 Grad steigen.

Leipzig - Der Wonnemonat Mai bringt in dieser Woche T-Shirt-Wetter nach Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Ab Dienstag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) Temperaturen bis 28 Grad und einen „nahezu ungestörten blauen Himmel“, wie eine Meteorologin sagte. In der Lausitz können sogar 29 Grad erreicht werden. Am 1. Mai sei das Wetter „nahezu identisch“. Man müsse aufpassen, dass man sich keinen Sonnenbrand hole, sagte die Meteorologin. Im südöstlichen Elbtal in Sachsen wehe am Mittwoch Böhmischer Wind mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 55 Kilometern pro Stunde.

Doch zunächst zu Sonntag: Da erwartet der Deutsche Wetterdienst östlich von Leipzig, der Prignitz und dem Vogtland viel Sonne. Westlich davon sei es bewölkt, einige Niederschläge seien möglich. In allen drei Ländern können 25 Grad erreicht werden. In der Nacht zu Montag könne es vereinzelt regnen. Nachts liegen die Temperaturen nach der Vorhersage um 10 Grad. Für Montag erwarten die Meteorologen einen Sonne-Wolken-Mix und Temperaturen bis 22 Grad. In der Lausitz können 24 Grad erreicht werden.