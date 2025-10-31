Zwei Gruppen geraten in Wolfsburg in einen Streit, der eskaliert. Am Ende ist ein junger Mann lebensgefährlich verletzt. Was ist passiert?

Wolfsburg - Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen in Wolfsburg ist ein 25-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Nach bisherigen Ermittlungen war es in der Nacht zum Freitag zunächst zu einem verbalen Streit zwischen den beiden Gruppen gekommen, wie die Polizei mitteilte. Die Auseinandersetzung eskalierte, dabei erlitt der 25-Jährige lebensgefährliche Verletzungen.

Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Grund für die Auseinandersetzung war laut Polizei zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.