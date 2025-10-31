Der Aufsteiger aus Thüringen zwingt die daheim weiterhin ungeschlagenen Würzburger in die doppelte Verlängerung. Der überragende Marcus Carr rettet die Unterfranken.

Würzburg - Die Basketballer von Science City Jena sind nur knapp an einer Sensation vorbeigeschrammt. Der Aufsteiger verlor am Freitagabend sein Gastspiel bei Fitness First Baskets Würzburg nach zweimaliger Verlängerung mit 92:97 (41:38, 74:74. 84:84). Damit bleiben die Unterfranken in dieser Saison weiterhin in allen Pflichtspielen auf heimischem Parkett ungeschlagen und festigten ihren dritten Tabellenplatz.

Den größten Anteil am Erfolg der Würzburger hatten der überragende Marcus Carr (37), Davion Mintz (17), Charles Thompson (13) und Eddy Edigin (10). Für die Thüringer konnten Tavian Dunn-Martin (20), Joe Wieskamp (16), Keith Braxton Jr. (15) und Great Osobor (14) zweistellig punkten.

Die Würzburger kurz nach dem Seitenwechsel 53:44 (26.). Die Jenaer ließen sich jedoch dadurch nicht schocken und waren zweimal ganz dicht dran an ihrem dritten Saisonsieg. Doch Marcus Carr rettete die Würzburger mit seinem Korblegerb zum 74:74 in die Verlängerung und warf fünf Sekunden vor dem Ende der ersten Overtime den Dreier zum 84:84. Danach hatten die Gastgeber den längeren Atem und setzten sich knapp gegen den Aufsteiger durch.