Wegen einer Drohnen-Sichtung musste der Flughafen BER am Abend zeitweise aus Sicherheitsgründen schließen. (Archivfoto)

Berlin - Wegen der Sichtung einer Drohne ist der Hauptstadtflughafen BER am Abend für rund zwei Stunden gesperrt gewesen. Das sagte ein Sprecher des Flughafens der dpa. Demnach war der Flugbetrieb zwischen 20.08 Uhr und 21.58 eingestellt. Eine Reihe von Flügen wurde umgeleitet. „Da geht die Sicherheit vor“, sagte der Sprecher. Dann sei auch der Alarm der Sicherheitsbehörden wieder aufgehoben worden. „Wir gehen davon aus, dass die Gefahr erstmal gebannt ist.“

Der Flughafen kann wegen des Zwischenfalls mit Genehmigung der Luftaufsichtsbehörde die Nachtflugbeschränkungen aufheben, wie der Sprecher sagte. Die Maschinen dürften am BER in dieser Nacht ausnahmsweise bis 1.00 Uhr starten und bis 4.00 Uhr morgens landen.

Erst Anfang Oktober hatten Drohnen unbekannter Herkunft den Flugbetrieb am zweitgrößten deutschen Flughafen in München gestört. Die Zahl der Störungen durch solche Fluggeräte unbekannter Herkunft nehmen zu.