Pech hatte eine Person, als sie sich selbst an die Heizung fesselte - denn der Schlüssel war verloren gegangen. Allerdings gab es auch etwas Glück im Unglück, als die Polizei zur Rettung eilte.

Erfurt - Ein ungewöhnlicher Notruf hat die Polizei am Abend in Erfurt beschäftigt: Eine Person hatte sich nach eigenen Angaben selbst mit Handschellen an die Heizung ihrer Wohnung gekettet. Allerdings hatte sie den Schlüssel schon vor Wochen beim Umzug verlegt, wie die Polizei mitteilte.

Die Person rief daher die Polizei um Hilfe. Die Einsatzkräfte gelangten mit etwas Glück in die Wohnung: Denn die Person konnte den Wohnungsschlüssel aus einem geöffneten Fenster der Parterre-Wohnung zu den Beamten werfen. Diese befreiten die Person dann von den Handschellen und der Heizung.

Das war nicht das erste Mal

Die Person machte laut Polizeimitteilung keine Angaben, warum sie sich dort ohne Schlüssel gefesselt hatte. Allerdings war dies nicht der erste Polizeieinsatz wegen Selbstfesselung, stellte sich heraus. Daher wurden die Handfesseln mit Einverständnis der Person von den Beamten sichergestellt.

Die Polizei machte laut Mitteilung keine Angaben zum Geschlecht oder Alter der Person.