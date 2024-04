Offenbach - Kurze Hose statt Winterjacke: Am Wochenende soll es endlich richtig warm werden. „Das Spätwinterwetter der vergangenen Tage mit Frost und Schnee gehört bis auf Weiteres der Vergangenheit an, in den nächsten Tagen legt der Frühling den Turbo ein“, sagte Meteorologe Adrian Leyser vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach.

Die Temperaturen könnten bei viel Sonnenschein tagsüber kräftig steigen: „Bereits am Sonntag wird die Sommermarke von 25 Grad regional geknackt“, sagte Leyser. Im Westen und Norden sind immer noch Schauer und Gewitter möglich, die die Erwärmung etwas dämpfen. Dort erreichten die Höchsttemperaturen voraussichtlich etwa 20 Grad. Die meteorologische Definition für einen Sommertag: Die maximale Lufttemperatur muss mindestens 25 Grad betragen.

Am Montag bekommt der Frühling einen kleinen Dämpfer, so der Deutsche Wetterdienst. „Das nächste Tief über Westeuropa schickt sich aber an, die Warmluftdüse ab Dienstag wieder anzuwerfen“, sagte der Meteorologe.

30 Grad in Aussicht

Sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch - dem Tag der Arbeit - soll es bereits wieder frühsommerlich warm werden. „Im Süden und Osten nähern wir uns sogar der 30-Grad-Marke“, stellte Leyser in Aussicht. Allerdings bleibe das Wetter gerade im Westen „störanfällig“: Es bestehe die Gefahr einzelner, aber dann teils kräftiger Gewitter.