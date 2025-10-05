Wernigerode - Bei einer Auseinandersetzung in einem Zug hat ein 18-Jähriger dem Lokführer mit der Faust zweimal ins Gesicht geschlagen und ihn verletzt. Wie die Bundespolizei mitteilte, war der 18-Jährige stark alkoholisiert. Er sei zusammen mit zwei weiteren Personen unterwegs gewesen und habe kein Ticket vorweisen können. Darüber habe es dann die Auseinandersetzung gegeben. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen Körperverletzung und Schwarzfahrens ein.