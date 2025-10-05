weather regenschauer
  3. Ohne Fahrschein unterwegs: 18-Jähriger schlägt Lokführer ins Gesicht

Ohne Fahrschein unterwegs 18-Jähriger schlägt Lokführer ins Gesicht

Ein 18-Jähriger schlägt in einem Zug dem Lokführer ins Gesicht. Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall wegen Körperverletzung und Schwarzfahrens.

Von dpa 05.10.2025, 13:47
Die Bundespolizei wurde zu einer Auseinandersetzung in einem Zug gerufen. (Symbolbild) Patrick Pleul/dpa

Wernigerode - Bei einer Auseinandersetzung in einem Zug hat ein 18-Jähriger dem Lokführer mit der Faust zweimal ins Gesicht geschlagen und ihn verletzt. Wie die Bundespolizei mitteilte, war der 18-Jährige stark alkoholisiert. Er sei zusammen mit zwei weiteren Personen unterwegs gewesen und habe kein Ticket vorweisen können. Darüber habe es dann die Auseinandersetzung gegeben. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen Körperverletzung und Schwarzfahrens ein.