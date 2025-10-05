Bei Großjena dreht sich ein Auto mit fünf Jugendlichen, in Lutherstadt Eisleben wird ein Radfahrer frontal erfasst. In beiden Fällen gibt es Schwerverletzte.

Lutherstadt Eisleben - Bei zwei Unfällen im Süden von Sachsen-Anhalt wurden ein 17-Jähriger und ein 68-Jähriger lebensbedrohlich verletzt. Wie die Polizei mitteilte, kam ein 18-jähriger Autofahrer auf einer Landstraße bei Großjena (Burgenlandkreis) von der Straße ab. Das Auto mit mehreren Jugendlichen drehte sich und landete schließlich auf der Seite liegend in einem Straßengraben. Im Auto befanden sich nach Angaben der Polizei fünf junge Männer zwischen 16 und 18 Jahren. Sie seien alle bei dem Unfall verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht worden. Bei einem der jungen Männer verschlechterte sich später der Gesundheitszustand dramatisch.

Bereits am Samstagnachmittag erlitt ein 68 Jahre alter Fahrradfahrer bei Lutherstadt Eisleben lebensbedrohliche Verletzungen laut Polizei. Nach ersten Erkenntnissen habe der Radfahrer die Vorfahrt eines Transporters missachtet, so dass es zum Unfall gekommen sei. Dabei sei der Radfahrer frontal erfasst und schwerstverletzt worden.