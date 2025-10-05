Das Hochwasser überflutet die Wiese eines Campingplatzes auf der Insel Norderney. Wohnwagen und Vorzelte stehen im Wasser.

Norderney - Das Sturmtief, das über den Norden Deutschlands hinweggefegt ist, hat auf der ostfriesischen Insel Norderney für Schäden gesorgt. Neben umgekippten Strandkörben wurde auch ein Campingplatz durch das Hochwasser überflutet. Rund 60 bis 80 Wohnwagen und Vorzelte standen laut einem Augenzeugen im Wasser.

„Das Hochwasser war überraschend hoch und vorher in der Höhe nicht angekündigt“, sagte der Betreiber des Campingplatzes, Uwe Hoppe. Die Wiese stehe nur zu einigen Teilen unter Wasser. „Uns sind derzeit keine größeren Schäden bekannt“, erklärte Hoppe.

Auf der Wiese stehen nach Auskunft des Betreibers insgesamt rund 130 Wohnwagen. Die Verantwortung für die Vorzelte obliege den Eigentümern. Aufgrund der Hochwassergefahr schließe der Campingplatz jedes Jahr vom 15. Oktober bis 15. April. „Dass so etwas während der Saison passiert, war nicht vorhersehbar“, erklärte der Betreiber. Auch ein Spielplatz auf der Nordseeinsel stand unter Wasser, die Wellen reichten teilweise bis an die Dünen heran.