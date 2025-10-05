Gefälschte Bank-Nachricht, Anruf von angeblichen Mitarbeitern – und plötzlich sind 20.000 Euro weg. Wie die Betrüger vorgehen und was die Polizei allen Bankkunden rät.

Weimar - Ein Mann hat sich bei der Polizei gemeldet, nachdem er rund 20.000 Euro wegen einer Phishing-SMS verloren hatte. Der Mann sei Opfer eines Internetbetrugs geworden und habe am Samstag in Weimar Anzeige erstattet, teilte die Polizei mit.

Demnach hatte er eine SMS erhalten, die als Nachricht seiner Bank getarnt war und klickte auf einen darin enthaltenen Link, der ihn zu einer gefälschten Webseite leitete. Dort habe er seine Zugangsdaten für sein Online-Banking eingegeben. Zudem sei er von vermeintlichen Bank-Mitarbeitern angerufen worden, die weitere Informationen sammelten. Mit Hilfe dieser Daten überwiesen die Betrüger schließlich mehrfach Geld vom Konto des Mannes.

Die Polizei wies darauf hin, dass Bankinstitute niemals per Telefon nach Passwörtern oder anderen sensiblen Daten fragen. „Bevor ein Link angeklickt wird, sollte zunächst der Absender sorgfältig überprüft werden“, hieß es in der Mitteilung der Polizei. Auch sollten Links auf korrekte Schreibweise und der Absender kontrolliert werden. Im Zweifel sollten Betroffene lieber ihre Bank über die bekannten Wege kontaktieren.