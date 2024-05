Suhl - Ein 13-Jähriger hat sich am späten Montagabend das Auto seiner Mutter genommen und ist mit Freunden durch die Gegend gefahren. Nach der Spritztour habe das Auto frische Unfallspuren aufgewiesen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Den Angaben zufolge wurden die Beamten wegen drei in einem Auto fahrenden Kindern in einen Ortsteil von Suhl gerufen. Den 13-Jährigen sowie das abgestellte Auto fanden sie an einem Ort in der Nähe.

Den Angaben zufolge hatte der Jugendliche unerlaubt den Autoschlüssel seiner Mutter genommen, um sich mit Freunden zu treffen. Verletzt wurde niemand. Wo der Unfall passiert sein könnte, war zunächst unklar. Die Ermittlungen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis dauerten an.